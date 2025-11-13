災害発生時に県と市町村が互いに連携する協定が改定され、締結式が行われました。この協定は、県と県市長会、県町村会で2007年に結ばれました。県内で災害が発生し、被災した市町村だけでは十分な対応ができない場合に、県や他の市町村が応援をスムーズにできるようにする目的です。締結から17年が経過し、法令の改正や通信技術の発達などにより、災害の対応を取り巻く環境が変化していることから今回見直されました。（