【「HUGE PLUS」（型番：M-HT1MRBK）】 11月下旬 発売予定 価格：19,800円 エレコムは、大型トラックボールマウス「HUGE（ヒュージ）」シリーズより「HUGE PLUS」のリニューアルモデルを11月下旬に発売する。価格は19,800円。発売に先立ち、先行予約販売を11月13日12時より開始する。 「HUGE」シリーズは、手首の負担を軽減するパームレス