2025年11月12日、北海道・函館中央警察署は窃盗の疑いで自称・東京都中野区に住む会社員の男（21）を逮捕したと発表しました。男は1月5日ごろから2月14日ごろのあいだ、当時同棲していた20代女性のキャッシュカードを無断で持ち出し、函館市内のコンビニエンスストアやスーパーマーケットにあるATMから7回にわたり総額12万4000円を引き出し盗んだ疑いが持たれています。被害に遭った女性が警察署を訪れ、