アルビレックス新潟は13日、トップチームの入江徹監督が、2025シーズンをもって退任することを発表した。後任の監督は決定次第伝えられる。昨シーズン、2024JリーグYBCルヴァンカップで決勝進出を果たした新潟は、「新潟史上最高」を目標に上位進出を目指し、前回のJ1昇格から3年目のシーズンに臨んだ。松橋力蔵元監督（現：FC東京）の後任として、水戸ホーリーホックでコーチを務めていた樹森大介前監督を抜擢したが、2025明