11月14日（金）19時20分〜、豊田スタジアムにてキリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦が行われる。この一戦はTBS系列にて全国生中継。TVerでもライブ配信される。ガーナとの通算対戦成績は5勝0分3敗となっている。過去の対戦成績は以下の通り。1964年10月16日：東京オリンピック日本 2-3 ガーナ【メンバー】GK横山謙三：DF片山洋、山口芳忠、鈴木良三、上久雄：MF鎌田光夫、宮本輝紀、小城得達、八重樫茂生：FW釜本邦茂、杉