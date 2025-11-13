クマの出没が後を絶ちません。 【画像】クマ目撃現場 山形県長井市ではきのうから住宅敷地の柿の木にクマが居座り、けさ緊急銃猟で駆除されました。 市と警察によりますときのう午後３時５０分ごろ、長井市寺泉の住宅敷地内でクマ１頭が目撃されました。クマは体長７５センチで柿の木の上にいたということです。 市と警察は花火を鳴らすなどしてクマを追い払おうと試みましたがクマは動じることなく木の上に留まり続けました。