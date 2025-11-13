カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ最終節で、サウジアラビアがマリと対戦。０−２で敗れ、グループDの３位となった各組３位の上位８チームは決勝トーナメントに上がれるレギュレーションのなか、サウジアラビアは８番目のメキシコと、勝点、得失点差、総得点で並んだものの、フェアプレーポイントで９番目となり、無念の敗退となった。つまり、あと１点取っていれば、グループステージを突破で