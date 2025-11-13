シャーロット・ホーネッツ vs ミルウォーキー・バックス日付：2025年11月13日（木）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 111 - 100 ミルウォーキー・バックス NBAのシャーロット・ホーネッツ対ミルウォーキー・バックスがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォ&#125