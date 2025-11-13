スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス [東証Ｓ] が11月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の13.8億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の13億円→16.3億円(前期は8.8億円)に25.4％上方修正し、増益率が46.2％増→83.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と