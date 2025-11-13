北海道紋別市の建物に火を放ったとして、旭川市の男ら３人が逮捕されました。警察は保険金目的の放火とみて捜査しています。逮捕された青山篤容疑者と稲葉寛容疑者、深町優将容疑者の３人は２０２２年８月、紋別市港町４丁目の４階建てのビルと倉庫が併設された建物に放火した疑いが持たれています。警察は３人の認否を明らかにしていません。当時、建物は内装工事中でけが人はいませんでした。警察によりますと、３人は知人関係と