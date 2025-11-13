下関市の唐戸市場では今月（11月）から定期的に朝市を開催することになり、初日のきょう（13日）大勢の人出で賑わいました。「新鮮活魚 唐戸朝市」は午前7時に始まり、市の内外から大勢の人が訪れていました。きょうの目玉商品は水槽の中で泳いでいるマダイです。通常2000円程度するサイズのマダイが1200円で販売され、長い列ができていました。また、きょうは、500人分のクジラの串カツが無料で提供され、こちらも人気を集めてい