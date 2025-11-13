奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっていて、奄美市などに大雨警報が出されています。奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっていて、奄美市と瀬戸内町などに大雨警報が発表されています。13日夜から14日の未明にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、再び大雨となるおそれがあります。13日、予想される1時間の雨の量は多いところで奄美北部で50ミリ、奄美南部で40ミリとなっています。奄美地方では13日夜