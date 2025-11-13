ギャグ漫画『アシベ』シリーズの最新作『小3アシベ QQ ゴマちゃん』が2026年春にテレビアニメ化されることが決定した。ショートアニメとして放送され、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿が見どころで、ゴマちゃんも大活躍する。【動画】ゴマちゃん可愛い！公開された『小3アシベ』アニメ映像アニメーション制作は『秘密結社 鷹の爪』をはじめ『野原ひろし 昼メシの流儀』などを手掛けるディー・