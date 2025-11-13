11月12日、JR熊本シティが今年のクリスマスマーケットの概要を発表しました。 【写真を見る】JR熊本シティ 映画館好調で上期の業績が「過去最高」に今年のクリスマスマーケット概要も発表 熊本駅のアミュひろばでは、今年もクリスマスマーケットが開かれます。 11月21日に始まり、期間中は飲食や雑貨などの小さな木製の屋台「ヒュッテ」が立ち並びます。 熊本県産の竹で作ったクリスマスジャングルジムの