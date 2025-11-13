女優の高畑充希（33）が13日、自身のインスタグラムのストーリーを更新。この日、結婚を発表した俳優の柄本時生（36）を祝福した。柄本は4人組バンド「ゲスの極み乙女」のドラマー、ほな・いこかとしても活動する女優のさとうほなみとの結婚を発表。「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります」と記した。高畑はストーリーに柄本の写真を投稿し、くす玉とハートの絵文字を添えた。2人はドラマの共演以来、大の