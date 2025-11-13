牛丼チェーンのすき家は、同チェーン初登場だという「ローストビーフ丼」を、2025年11月11日、期間限定で発売した。別添えのたまごをのせてあたたかいごはんにスライスしたローストビーフをトッピングし、特製の醤油ダレをかけて仕上げた。別添えのたまごをのせて楽しめる。自社製のローストビーフは低温でじっくりと加熱することで、やわらかな食感を実現。醤油ダレは食欲をそそる刻みニンニクやブラックペッパーを使用している。