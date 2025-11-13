お笑いコンビのバッテリィズが、「M-1グランプリ2024」準優勝後の驚異的な変化、特に収入増とCM出演状況について赤裸々に語った。【映像】バッテリィズの給与明細かまいたち（山内健司・濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』。12日は「M-1グランプリ2024」準優勝のバッテリィズ（エース、寺家）と、「THE SECOND〜漫才トーナ