＜大相撲十一月場所＞◇四日目◇12日◇福岡・福岡国際センター【映像】“バチバチ”の無差別級対決で衝撃結末年齢差10歳、体重差約80キロの“無差別級”対決で、力士がまるでレスリングのように間合いをとって睨み合う“バチバチ”の取組を繰り広げた。「かかってこいよ」と言わんばかりの白熱した一番に館内は沸き、視聴者も「気合入ってる！！」「すごい面白い取組」と盛り上がった。三段目八十枚目・月岡（二子山）と三段目