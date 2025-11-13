クマによる人身被害の対策として、警察官がライフル銃を使ってクマを駆除できる国家公安委員会規則が施行され、秋田、岩手の両県警で１３日午前、機動隊などでつくる駆除チームの出動式があった。秋田県警本部では、小林稔本部長、駆除チームのメンバーら計１６人が出動式に参加。小林本部長が「人里に出たクマを迅速に駆除して県民の安全を確保してほしい」と訓示した。４人ずつ２班で活動にあたるチームは、住民らに危険が迫