マックス・スタッシが捕手コーチに就任米大リーグのエンゼルスがマックス・スタッシを捕手コーチとして起用すると米記者が報じた。エンゼルス時代の大谷翔平投手とバッテリーを組んだ“元相棒”の去就に、日本のファンからも「スタッシがコーチとして帰ってくる」「わくわくわくわく…！！」と感激の声が上がった。米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のエンゼルス番ジェフ・フレッチャー記者は12日（