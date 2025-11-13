新潟の入江徹監督J1新潟は13日、入江徹監督（48）が今季限りで退任すると発表した。6月の樹森大介前監督の解任を受けてコーチから昇格したが、低迷から立て直せず10月にJ2降格が決定。「大きな責任を感じている。残り2試合は少しでも闘志が伝わるよう、全力を尽くして戦う」とコメントした。