【モデルプレス＝2025/11/13】Kis-My-Ft2・宮田俊哉のデビュー小説『境界のメロディ』のTVアニメ化が決定。声優キャストも解禁された。【写真】キスマイ宮田、雰囲気ガラリのコスプレ姿で池袋降臨◆宮田俊哉「境界のメロディ」TVアニメ化決定宮田が手掛けた青春小説『境界のメロディ』のTVアニメ化が決定。PVが公開された。CVキャストは特装版ドラマCDに引き続き、弦巻キョウスケを伊東健人、天野カイを佐久間大介（Snow Man）が務