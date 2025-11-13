今年3月、熊本県大津町のコンビニエンスストアに押し入り、たばこを奪った罪に問われている男に、熊本地方裁判所は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】コンビニに衝突した車 現れたのは「仮面をつけて模造刀を持った男」たばこ2箱を奪った46歳被告に有罪判決熊本 大津町杉水の無職、岩坂幸治被告（46）は今年3月、大津町のコンビニの出入口に車で衝突した後、白い仮面をつけて店内に押し入り、たばこ