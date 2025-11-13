NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の舞台として注目を集めている島根県松江市。ヒロインのモデルとなった小泉セツは、明治の文豪・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻であり、松江は二人が出会い、物語が始まった街でもあります。☆☆☆☆八雲は1890年に松江に赴任し、約1年3か月滞在。松江の風景や文化に深く感銘を受け、『怪談』をはじめとする名作を生み出しました。その創作の背景には、語り部として八雲を支えたセツの存