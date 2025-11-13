福岡県は13日、インフルエンザの感染が拡大していることを受け「注意報」を発表しました。福岡県によりますと、今月9日までの1週間に県内の医療機関から報告された「インフルエンザ」の感染者数は、1医療機関あたり12.80人で前の週より約1.5倍に増えました。1医療機関あたり「10人」の基準を超えたため、福岡県は13日「インフルエンザ注意報」を発表しました。地区別では、福岡地区が1医療機関あたり14.76人、北九州地区が14.41人