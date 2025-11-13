季節が急に進みます。17日は北海道で荒れた天気となり、18日頃にかけて全国的に気温がグッと低下。関東平野など晴れる地域も冬の上着が必要な寒さに。西日本でも山や峠は雪が降り、積もる所も。1週目17日(月)から18日(火)頃南風のち北風強まる全国で季節が加速明日14日は、気圧の谷が北日本を通過。北海道と東北では午前中に所々で雨や雪が降りますが、午後には天気が回復するでしょう。15日から16日は、高気圧に覆われて、