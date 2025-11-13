フリーアナウンサーの山本モナ（49歳）が11月13日、自身のInstagramを更新。司法試験に合格したことを報告している。山本はこの日、「この度、令和7年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、」と喜びの報告。続けて「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります」とつづった。そして「40代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタート