12日、福岡県那珂川市で父親を刺し殺そうとしたとして逮捕された43歳の息子が、「病院に連れて行こうとされてもめた」と供述していることが分かりました。 那珂川市王塚台の無職、野口直希容疑者（43）は、12日午前、自宅近くの路上で、父親の野口三義さん（67）を包丁で刺し殺そうとしたとして、現行犯逮捕されました。三義さんはその後死亡が確認され、60代の母親も背中にケガをして、病院に搬送されています。その後の警察へ