韓国トップ俳優のチ・チャンウクさんと、日本の俳優・今田美桜さんのW主演で贈る“農業ロマンティックコメディ”『メリーベリーラブ』(仮)が、ディズニープラス スターにて2026年に配信されることが決定！「愛の不時着」や「パラサイト」などを手掛けたCJ ENMとの日韓共同プロジェクト作品です。 ディズニープラス スター『メリーベリーラブ』(仮) 『メリーベリーラブ』(仮)は、ディズニープラス スターにて2026年