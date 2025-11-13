マルハン東日本カンパニーは、“イキすぎた光と狂気のNEW浴体験”をテーマにしたイベント「脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025」を、2025年11月26日(水)から12月7日(日)までの10日間限定で開催します。会場は、大田区蒲田の老舗銭湯「女塚温泉 改正湯」。2024年11月に初開催され10日間で4,457名が来場した人気イベントが、コンテンツや演出をさらにバージョンアップして帰ってきます。 脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025