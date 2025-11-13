顧客管理プラットフォーム『betrend』を開発・販売するビートレンドは、新ソリューション『betrend Lite』の第一弾として、『betrend Lite for スマレジ』をリリースしました。クラウドPOSレジ『スマレジ』と連携し、LINEミニアプリを活用することで、店舗の再来店施策を手軽に強化できる顧客管理サービスです。 ビートレンド「betrend Lite for スマレジ」 『betrend Lite for スマレジ』は、顧客管理プラットフ