架空の投資話で、高知県高知市の60代男性から現金1080万円をだましとったとして、警察は11月12日、神奈川県の50代の男を詐欺の疑いで、逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、神奈川県横浜市の会社役員・太田久哉容疑者(58)です。警察によりますと、太田容疑者は、2018年9月から12月にかけて、仕事で知り合った高知市の60代男性に「中古のOA機器を買い取って、海外に卸すというビジネスチャンスがある。買付資金を提供してく