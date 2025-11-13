東京都は１３日までに墨田区の集合住宅で水道メーター計５４個が盗まれたと発表した。被害金額は２３万８１４０円。１０日に３７個が盗まれ、１１日に１７個が盗まれていた。都は売買目的の可能性が高いとみている。警視庁に被害届を出し、巡回を強化するとしている。金属部分を含む水道メーターが売却される可能性があることから、リサイクル関係団体に情報を提供した。