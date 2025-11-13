山形県長井市は１３日、クマ１頭を自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃猟」で駆除した。１２日午後に住宅敷地内で目撃され、市が警戒していた。発表によると、１２日午後３時５０分ごろ、寺泉の住宅地内の柿の木で、子グマ１頭（体長７５センチ、体重１５キロ）を目撃。すぐに「緊急銃猟」を行ったが、日没のため翌日に再開し、駆除した。県内のクマによる人身被害は１１月までに１２人で、１９７７年の統計開始以来、最多