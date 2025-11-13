来年3月の「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）開幕を前に、韓国との強化試合（15日、16日、東京ドーム）に臨む侍ジャパン。初のWBC代表入りへ、右の強打者、森下翔太（25、阪神）が課題と語るのは「ホームラン」だ。共に阪神でクリーンナップを担い、キャリアハイとなる40本塁打を放った4番・佐藤輝明（26）を間近で見てきた森下が、その活躍の側と、自身のプランを語った。（聞き手 元日本ハム・杉谷拳士さん）【日程