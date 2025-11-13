インド政府は、首都ニューデリーで少なくとも12人の死者が出た車の爆発について、「テロ事件」と断定しました。現地メディアは、複数の医師らが関与し、同時多発テロが計画されていた疑いもあるとしています。さらに、爆発した車を運転していた男はインドとパキスタンが領有権を争うカシミール地方出身とみられていて、パキスタンに拠点を置くイスラム過激派組織とのつながりも指摘しています。