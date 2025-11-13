高知県須崎市の女性に乾燥大麻を譲り渡したとして、警察は11月12日、須崎市の元地域おこし協力隊の女など2人を、麻薬取締法違反の疑いで逮捕しました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、須崎市原町の元地域おこし協力隊松平愛奈容疑者（39）と須崎市南古市町の漁業岡田豊容疑者（53）の2人です。警察によりますと、2人は共謀の上、今年9月29日、岡田容疑者の自宅で須崎市の女性に乾燥大麻を譲り渡した疑いが持たれていま