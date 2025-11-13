戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。戦時中のアメリカで行われた日系人の強制収容。今年、その収容所の跡地に野球場が作られ、試合が行われました。歴史を語り継ぐ戦後80年のプレーボールです。荒れ地に野球のベースを埋め込む男性。日系人のダン・クワンさん（70）。一面の荒野に「野球場」を作っていました。ここはカリフォルニア州マンザナー。第二次大戦中、1万人を超える日系人が強制収容された場所です。アメリ