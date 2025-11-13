ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の今後の配信ラインナップを発表するイベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」が13日、香港ディズニーランド・ホテルで開催された。会場ではアジア太平洋地域（APAC）向けのオリジナル作品が紹介され、韓国の大手エンターテインメント企業CJ ENMと共同制作する日韓共同プロジェクトドラマ『メリー・ベリー・ラブ（仮）』を2026年に独占配信する