警視庁・暴力団対策課の警部補の男が、スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏洩した事件で、警部補の男が、証拠が残らないかたちで情報を漏洩していたとみられることがわかりました。警視庁・暴力団対策課の警部補、神保大輔容疑者（43）は今年4月と5月、摘発対象の巨大スカウトグループ「ナチュラル」をめぐる事件で、関係先に設置した捜査用カメラの画像数枚を漏洩したとして、きのう逮捕されました。神保容疑者は、グル