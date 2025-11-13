国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに捜査情報を漏えいした疑いがあるとして警視庁の捜査員が逮捕された事件を巡り、赤間二郎国家公安委員長は13日、国会の参院予算委員会で「国民の信頼を損なうもので言語道断であり極めて遺憾だ」などと述べた。公明党の窪田哲也参院議員か、「守秘義務違反でとんでもないことだ」と指摘された赤間氏は、「警視庁において必要な捜査、調査を尽くして、判明した事実関係に即