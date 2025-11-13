柄本時生さん（左）、さとうほなみさん俳優の柄本時生さん（36）と俳優のさとうほなみさん（36）が13日に結婚したと交流サイト（SNS）で発表した。柄本さんは俳優柄本明さんの次男で、兄佑さんも俳優。さとうさんは「ほな・いこか」の名前でロックバンド「ゲスの極み乙女」のドラマーとしても活動している。