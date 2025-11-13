香取慎吾と祐真朋樹が手がけるショップ、JANTJE_ONTEMBAARから初のコラボ腕時計「J_O×Knotウォッチ」が発売されることが決まり13日、詳細が発表された。カスタマイズ可能な時計ブランドMaker's Watch Knotとの初コラボ。2024 ART Collectionの「Craftsmanship」を文字盤にあしらい、ベルトは「Craftsmanship」の他に、パープルとブラックの2種類から選ぶことができる。ベルトは自由に付け替え可能で、その日の気分やスタイルに合