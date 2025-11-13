日向坂46河田陽菜（24）のセカンド写真集「テイクオフ」（11月11日に竹書房から発売）の、封入特典ポストカード全6種のうち1種が公開され、これで全てのデザインが出そろった。今回公開されたのは、透けた白レースのキャミソールに身を包み、はにかむ笑顔を見せるカット。写真集はすてきな街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンで撮影。グループからの卒業を控える中、貴重なショットやインタビュ