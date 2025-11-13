県内では13日も、民家付近などでクマの目撃情報が相次いでいます。今年度、これまでに県内では17人の人身被害が確認されていて県は10月6日に「クマ出没特別警報」を発表、継続して警戒を呼び掛けています。警察から13日に発表されている午前11時45分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）＜午前の発表＞◆五泉市・13日午前6時40分頃、五泉市論瀬で、体長1メートル弱の子グマ1頭目撃・目撃場所は、住宅の直近◆南魚沼市・13