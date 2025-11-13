瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、海沿いでは雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も曇りの天気が続くでしょう。 夜は岡山県で、晴れる見通しです。日中の最高気温は岡山で18度、津山と高松で19度でしょう。12日よりも気温が高くなります。14日は高気圧に覆われて、おおむね晴れる予想です。朝の最低気温は岡山で9度、津山で6度、高松で11度でしょう。日中の最高気温は岡山、津山、高松で19度の見込み