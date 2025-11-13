ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックは１３日、ディズニー公式動画配信サービス「Ｄｉｓｎｅｙ＋（ディズニープラス）」で、お笑いコンビ「千鳥」の大悟が企画＆プロデューサーを務めるオリジナルバラエティー番組「ＤＡＩＧＯＰｒｏｊｅｃｔ」（仮）を２０２６年に独占配信すると発表した。ディズニープラスで日本発のバラエティー番組は初めて。この日、香港ディズニーランド・ホテルで開催した「デ