ガソリンの暫定税率廃止に向け、13日から補助金が増額されました。首都圏では、早くも値段を下げたガソリンスタンドもありました。神奈川県横浜市にあるガソリンスタンドは13日午前9時から、12日より5円価格を下げて販売を始めました。未明に価格の下がったガソリンが入ってきたということです。客は―「ガソリン代が下がると家計も助かります」「ほかの物価も高くなっているのでガソリンだけでも安くなったらうれしい」年末の暫定