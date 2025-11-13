WBC出場を断念したドジャースのエドマン＝10月16日、ロサンゼルス（共同）韓国代表として2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した米大リーグ、ドジャースの内野手エドマンが来年3月の次回大会ではプレーできないとの意向を韓国代表チームに伝えていた。13日までに聯合ニュースが報じた。母親が韓国出身のエドマンは、右足首の手術を近日中に受ける予定。（共同）