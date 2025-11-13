アン・ハサウェイ＆メリル・ストリープ主演、大ヒット映画『プラダを着た悪魔』（2006）の続編『プラダを着た悪魔２』が、2026年5月1日（金）に日米同時公開されることが決定した。このたびティザー予告編＆ポスターも到着している。 ﻿ 時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』。ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレア（アン・ハサウェイ）は、誰